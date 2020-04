Lutto per Luca Vismara: “Ho perso mia nonna” (Di giovedì 16 aprile 2020) Luca Vismara è un personaggio molto noto ai fruitori dei programmi di Mediaset. Terzo classificato all’Isola dei famosi 2019 e noto anche per aver partecipato al famosissimo talent di Canale5 Amici di Maria De Filippi. Adesso Vismara affronta un terribile Lutto: quello della perdita della nonna. Il messaggio dedicato alla nonna “Ho perso mia nonna. Nonna Carla, mamma di mia mamma Viviana, se n’è andata il 28 febbraio scorso“, comincia così il post di Luca, che a più di un mese dalla perdita della nonna decide di condividere la notizia anche con i suoi follower. Si apre a tutti nel giorno del compleanno della nonna: “Oggi avrebbe compiuto 96 anni, sarebbe stato il suo compleanno. Oggi non ci sono torte, non ci sono candeline da spegnere“. “Non ho detto nulla a nessuno. Se n’è andata appena ... Leggi su thesocialpost Lutto per Elena Morali - lo sfogo su Instagram : «È venuta a mancare per il coronavirus…»

