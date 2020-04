Donne più resistenti al Covid degli uomini: l'Ars ne illustra i motivi (Di giovedì 16 aprile 2020) A oggi esiste una forte differenza di genere tra uomini e Donne a proposito del rischio di infezione e di mortalità da Covid-19, totalmente a vantaggio delle Donne. Emerge da un approfondimento disponibile sul sito dell'Agenzia regionale di sanità Toscana e tratto anche da un report diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità. In Cina i dati ufficiali dell’epidemia presentano un tasso di letalità (% deceduti sui casi) al 4,7% negli uomini a fronte del 2,8% riscontrato nelle Donne. I dati italiani confermano questo andamento: l’ultima analisi dell’ISS su un campione di 18.641 pazienti deceduti e positivi all’infezione in Italia, ha evidenziato che le Donne decedute dopo aver contratto infezione da SARS-CoV-2 sono solo il 35,% dell’intero campione, pur avendo un’età più alta rispetto agli uomini ... Leggi su iltirreno.gelocal Donne più resistenti al Covid degli uomini : l'Ars ne illustra i motivi

Due milioni di casi e 125mila decessi. I Paesi più "forti"? Con leader donne

Uomini e Donne - lo sfogo di Nilufar Addati : "Mi perseguita da più di un anno" (Di giovedì 16 aprile 2020) A oggi esiste una forte differenza di genere traa proposito del rischio di infezione e di mortalità da-19, totalmente a vantaggio delle. Emerge da un approfondimento disponibile sul sito dell'Agenzia regionale di sanità Toscana e tratto anche da un report diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità. In Cina i dati ufficiali dell’epidemia presentano un tasso di letalità (% deceduti sui casi) al 4,7% neglia fronte del 2,8% riscontrato nelle. I dati italiani confermano questo andamento: l’ultima analisi dell’ISS su un campione di 18.641 pazienti deceduti e positivi all’infezione in Italia, ha evidenziato che ledecedute dopo aver contratto infezione da SARS-CoV-2 sono solo il 35,% dell’intero campione, pur avendo un’età; alta rispetto agli...

PierML : @MissAllyBlue Le donne dicono ca è biaddru. Pi mia un sa manco canta’ - elsa_pi : Non serve #taskforce di donne,per le donne. Servono donne nelle taskforce,per il Paese: non per tema di uguaglianza… - zazoomblog : Donne più resistenti al Covid degli uomini: lArs ne illustra i motivi - #Donne #più #resistenti… - geietta : Edicola: I Paesi più sani governati tutti da donne ?@Corriere? - feliciagiudice1 : RT @antoniopolito1: My view - Salute è donna? I Paesi più sani governati tutti da donne - -

Ultime Notizie dalla rete : Donne più Coronavirus, meno contagi e più guarigioni. Perché le donne reagiscono meglio Corriere della Sera "Consulenza gratuita sospesa per resistere alla crisi da Covid"

Dai guai con le banche alla violenza sulle donne: un aiuto per chi è in ginocchio VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa PALERMO – Decine di telefonate al giorno gestite fra ...

Coronavirus, Emilia-Romagna: 348 casi in più, 60 persone decedute

Se aumentano le guarigioni – 366 le nuove registrate oggi, per la seconda volta in pochi giorni un aumento superiore a quello dei positivi – si registrano anche 60 nuovi decessi: 23 uomini e 37 donne.

Dai guai con le banche alla violenza sulle donne: un aiuto per chi è in ginocchio VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa PALERMO – Decine di telefonate al giorno gestite fra ...Se aumentano le guarigioni – 366 le nuove registrate oggi, per la seconda volta in pochi giorni un aumento superiore a quello dei positivi – si registrano anche 60 nuovi decessi: 23 uomini e 37 donne.