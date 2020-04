App basate su tecnologie linguistiche: contributi fino a 200mila euro (Di giovedì 16 aprile 2020) L’european Language Grid è un progetto finanziato da Horizon 2020 dedicato alle tecnologie linguistiche e che mira a sviluppare e implementare una piattaforma cloud per favorire l’accesso alle diverse applicazioni, strumenti e servizi – commerciali e non – dedicati alle lingue europee. Il progetto ha appena pubblicato la prima di due call per progetti pilota rivolta a Pmi e organizzazioni di ricerca con l’obiettivo di dimostrare l’utilità della piattaforma sviluppata. I progetti presentati dovranno contribuire allo sviluppo della piattaforma con risorse, contributi, strumeti o set di dati o con una applicazione innovative basata sulle tecnologie già disponibili. I progetti finanziati dovranno avere una durata di 9-12 mesi e potranno essere finanziati con un contributo massimo di 200.000€. Maggiori dettagli nel testo del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 aprile 2020) L’pean Language Grid è un progetto finanziato da Horizon 2020 dedicato allee che mira a sviluppare e implementare una piattaforma cloud per favorire l’accesso alle diverse applicazioni, strumenti e servizi – commerciali e non – dedicati alle linguepee. Il progetto ha appena pubblicato la prima di due call per progetti pilota rivolta a Pmi e organizzazioni di ricerca con l’obiettivo di dimostrare l’utilità della piattaforma sviluppata. I progetti presentati dovranno contribuire allo sviluppo della piattaforma con risorse,, strumeti o set di dati o con una applicazione innovative basata sullegià disponibili. I progetti finanziati dovranno avere una durata di 9-12 mesi e potranno essere finanziati con un contributo massimo di 200.000&;. Maggiori dettagli nel testo del ...

setteBIT : Bezos - sitornabene : Come sarà il futuro? Si leggono tante baggianate in giro, basate sul nulla, mentre questo articolo merita una lettu… - valerio_murgolo : La Blockchain ha permesso di intraprendere, in modo semplice e sicuro, transazioni basate su rapporti peer-to-peer,… - Bufalenet : @asanso @disinformatico @RobertoBurioni @lucac81 Se è per questo il più stolto dei fanciulli è in grado di gabbare… - lcs77 : @_Sazed @mfoolsjam sottostimate e quindi, per forza di cose, i dati raccolti dall'app (o da sistema operativo del t… -

Ultime Notizie dalla rete : App basate App basate su tecnologie linguistiche: contributi fino a 200mila euro Il Denaro A che punto è il contact tracing in Italia

La settimana scorsa Apple e Google hanno annunciato di essere al lavoro per inserire una sorta di standard nei sistemi operativi iOS e Android per semplificare la realizzazione di app per il contact ...

Contact Tracing: l'UE pubblica le linee guida. No alle app che usano il GPS

In secondo luogo, l'app non deve registrare la posizione dell'utente, per cui no a sistemi basati sul GPS. In secondo luogo, il sistema deve garantire una precisione di almeno 1 metro e deve essere in ...

La settimana scorsa Apple e Google hanno annunciato di essere al lavoro per inserire una sorta di standard nei sistemi operativi iOS e Android per semplificare la realizzazione di app per il contact ...In secondo luogo, l'app non deve registrare la posizione dell'utente, per cui no a sistemi basati sul GPS. In secondo luogo, il sistema deve garantire una precisione di almeno 1 metro e deve essere in ...