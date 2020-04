Trolls World Tour | una clip esclusiva del sequel animato

(Di mercoledì 15 aprile 2020)è ora disponibile a noleggio in formato digitale, ecco inuna divertentetratta dal film.è da qualche giorno disponibile in formato digitale e in questaper Movieplayer.it tratta dal divertentesi può assistere a una sequenza a ritmo di rock. I protagonisti del secondo capitolo delle avventure colorate e dalla musica trascinante sono infatti alle prese con alcuni sudditi della regina Barb, essendo così costretti a fingersi dei veri hard rocker, situazione piuttosto complicata! Nel secondo capitolo della storia iniziata con- di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di- ritroviamo Poppy, la protagonista doppiata nella versione italiana dalla cantante Francesca Michielin, ...

Per Universal è il migliore incasso in un weekend per un film rilasciato in noleggio sulle piattaforme di Video on Demand. Nei soli Stati Uniti, Trolls World Tour avrebbe incassato almeno dieci volte ...