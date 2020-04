Test sierologici su un campione di 150mila persone. Via libera di Palazzo Chigi all’acquisto dei kit. Nel Lazio indagine epidemiologica su militari e operatori delle forze di polizia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, secondo quanto apprende l’Ansa citando fonti di governo, ha avuto ieri sera da Palazzo Chigi l’incarico di avviare la procedura pubblica per la ricerca e l’acquisto dei Test sierologici per la ricerca degli anticorpi del virus Covid-19. I Test, che dovranno rispondere ad una serie di caratteristiche individuate dal ministero della Salute, saranno somministrati ad un campione di 150mila persone individuate su scala nazionale e suddivise per profilo lavorativo, genere e 6 fasce di età. Il Test sierologico dovrebbe consentire di individuare i potenziali ‘immunizzati’ dal Coronavirus, cioè coloro che lo hanno già contrattato e sono guariti, anche a loro insaputa. Intanto la Regione Lazio sta mettendo a punto un programma di sorveglianza epidemiologica che coinvolgerà ... Leggi su lanotiziagiornale Test sierologici e ritiri chiusi : le indicazioni Figc per ripartire

