San Gregorio d’Ippona Davide e Massimiliano Mirabello sono tornati a casa

(Di mercoledì 15 aprile 2020) “Ben”. “Grazie alla vostra solidarietà e al vostro affettofinalmente, nella loro terra natia, nei luoghi che li hanno visti crescere e diventare uomini. Riposeranno in pace accanto ai loro cari, ai loro genitori e agli amati nonni. E questo solo grazie voi!”. E’ quanto si legge in una nota postata su facebook da Valerio Baldo in relazione alla raccolta fondi servita per riportare a Sand’Ippona (Vibo Valentia) i fratelli, barbaramente uccisi in Sardegna. L’estremo saluto è avvenuto oggi nel centro alle porte di Vibo, in modo ristretto a causa dell’emergenza covid-19 che impedisce funerali partecipati.