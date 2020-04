Monica Setta, confessione su Tiberio Timperi: “Mi dispiace vederlo triste” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Monica Setta su Tiberio Timperi: “Gli voglio bene. Mi dispiace vederlo triste” Ha dedicato un lungo post sui social a Tiberio Timperi, stamani, Monica Setta, che con lui conduce Uno Mattina in Famiglia, il programma di grande successo che porta la firma di Michele Guardì, in onda il sabato e la domenica su Rai1. Voglio molto bene a Tiberio e credo che si sia capito, perchè passo più tempo di quanto dovrei, a rispondere sui social a tutti coloro che mi scrivono che è un ‘musone’ o che non ama storicamente le donne ha infatti asserito, aggiungendo poi: “Lo faccio con affetto e vederlo triste in questi ultimi mesi mi rende malinconica. Gli mancano gli abbracci e io condivido”, in riferimento all’intervista che Tiberio Timperi ha rilasciato ieri a NuovoTV. Monica Setta, messaggio per Tiberio Timperi: “Penso alle ... Leggi su lanostratv Monica Setta - messaggio per Liorni : “Italia Si trasmissione più bella”

Dalle 6.30 con UnoMattina in Famiglia: Monica Setta e Tiberio Timperi hanno ottenuto un netto di 2.108.000 telespettatori (22,17% di share). Puntata ricca di argomenti di interesse e attualità, con ...

La vigilia di Pasqua vede Uno Mattina in Famiglia con lo share più alto della giornata. La trasmissione di Rai1, condotta Monica Setta e Tiberio Timperi, ha ottenuto un netto di 1.945.000 ...

