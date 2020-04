Maturità | L’Ipotesi di De Cristofaro | “Esami con Studenti a Scuola e Docenti a Casa”

Leggi su youreduaction

(Di mercoledì 15 aprile 2020) L’ipotesi di una riapertura delle scuole a settembre è sempre più tangibile. Se ad avvalere questo scenario fino ad oggi erano gli esperti del settore, adesso c’è una dichiarazione in tal senso da parte di un rappresentante della politica, il sottosegretario del Miur De, che ha affermato: “L’ipotesi del non rientro asembra quella più largamente probabile”. Deha inoltre espresso il suo parere sull’esame di Maturità: “Si potrebbe pensare anche a esami orali a distanza svolti nellafrequentata dai maturandi ma con idella commissione a casa, è tutto ancora da vedere come tutto è da organizzare per il prossimo anno, ipotizzando anche modalità miste in presenza e a distanza.”