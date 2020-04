La Figc prepara un piano per fare ripartire il calcio a tappe, prima la serie A (Di mercoledì 15 aprile 2020) Per il calcio è possibile una ripartenza a tre velocità: priorità alla serie A, per poi proseguire con serie B e serie C. La Commissione medico scientifica della Figc, presieduta dal professor Paolo Zeppilli, sta lavorando a un protocollo sanitario di garanzia per il ritorno agli allenamenti finalizzato alla ripresa dei campionati professionistici. Con l'indicazione che, su input della stessa Federcalcio, per facilitare l'espletamento di tutte le procedure di screening e favorire una migliore organizzazione logistica, si possa prendere in considerazione la possibilità di scaglionare il ritorno in campo. Il protocollo, ispirato ai principi di semplicità, fattibilità e attendibilità, prevede una serie di prescrizioni e raccomandazioni per l'individuazione e la conservazione di un ‘gruppo squadra' formato, oltre ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Per ilè possibile una ripartenza a tre velocità: priorità allaA, per poi proseguire conB eC. La Commissione medico scientifica della Figc, presieduta dal professor Paolo Zeppilli, sta lavorando a un protocollo sanitario di garanzia per il ritorno agli allenamenti finalizzato alla ripresa dei campionati professionistici. Con l'indicazione che, su input della stessa Feder, per facilitare l'espletamento di tutte le procedure di screening e favorire una migliore organizzazione logistica, si possa prendere in considerazione la possibilità di scaglionare il ritorno in campo. Il protocollo, ispirato ai principi di semplicità, fattibilità e attendibilità, prevede unadi prescrizioni e raccomandazioni per l'individuazione e la conservazione di un ‘gruppo squadra' formato, oltre ...

