I migranti giocano a calcio nel centro di accoglienza (Di mercoledì 15 aprile 2020) Mauro Indelicato Un video ha immortalato alcuni migranti giocare indisturbati a calcio all'interno dell'ex hotel Villa Sikania, struttura che da sabato a Siculiana ospita 72 extracomunitari sbarcati nei giorni scorsi in Sicilia Continua a far discutere la situazione all’interno dell’ex hotel Villa Sikania, la struttura adibita a centro di accoglienza situata all’interno del centro abitato di Siculiana, paese alle porte di Agrigento. Qui nella scorsa giornata di sabato sono stati trasferiti 72 migranti, una circostanza che ha indispettito e non poco sia la popolazione che il sindaco Leonardo Lauricella. Quest’ultimo, in particolare, ha tuonato contro la mancanza di un preavviso da parte delle autorità ed ha minacciato di adire anche alle vie legali per risolvere la situazione. Del resto, l’ex Villa Sikania non è certo la prima volta ... Leggi su ilgiornale I migranti se ne fregano dei divieti e giocano a calcetto alla Stazione Tiburtina (video) (Di mercoledì 15 aprile 2020) Mauro Indelicato Un video ha immortalato alcunigiocare indisturbati aall'interno dell'ex hotel Villa Sikania, struttura che da sabato a Siculiana ospita 72 extracomunitari sbarcati nei giorni scorsi in Sicilia Continua a far discutere la situazione all’interno dell’ex hotel Villa Sikania, la struttura adibita adisituata all’interno delabitato di Siculiana, paese alle porte di Agrigento. Qui nella scorsa giornata di sabato sono stati trasferiti 72, una circostanza che ha indispettito e non poco sia la popolazione che il sindaco Leonardo Lauricella. Quest’ultimo, in particolare, ha tuonato contro la mancanza di un preavviso da parte delle autorità ed ha minacciato di adire anche alle vie legali per risolvere la situazione. Del resto, l’ex Villa Sikania non è certo la prima volta ...

CivicaRoma : RT @benq_antonio: #Roma mentre #Raggi annuncia 'multe pure all aria che uno respira' I #migranti tranquillamente escono e giocano a pallone… - figliolaraf67 : RT @benq_antonio: #Roma mentre #Raggi annuncia 'multe pure all aria che uno respira' I #migranti tranquillamente escono e giocano a pallone… - marco_monf : RT @benq_antonio: #Roma mentre #Raggi annuncia 'multe pure all aria che uno respira' I #migranti tranquillamente escono e giocano a pallone… - IRebell05 : RT @Federica989111: I #migranti se ne fregano dei divieti e giocano a calcetto alla Stazione #Tiburtina. L’efficienza e l’efficacia della #… -

Ultime Notizie dalla rete : migranti giocano I migranti se ne infischiano del virus: giocano a calcetto in stazione il Giornale Coronavirus, miracolo Portogallo: Madonna di Fatima o vaccino anti Tbc

Gli immigrati possono così beneficiare del sistema sanitario gratuito ... Doccia gelata sui bollori del calcio: ricominciare a giocare ad epidemia in corso, inventando bolla sanitaria per il calcio, è ...

La conversione di Boris

In particolare polacchi, rumeni, portoghesi. Ma l’economia inglese poggia sulla presenza di immigrati che in alcuni settori giocano un ruolo insostituibile. In Gran Bretagna più di un terzo dei medici ...

Gli immigrati possono così beneficiare del sistema sanitario gratuito ... Doccia gelata sui bollori del calcio: ricominciare a giocare ad epidemia in corso, inventando bolla sanitaria per il calcio, è ...In particolare polacchi, rumeni, portoghesi. Ma l’economia inglese poggia sulla presenza di immigrati che in alcuni settori giocano un ruolo insostituibile. In Gran Bretagna più di un terzo dei medici ...