Ginnastica in casa | ecco dove vedere gli allenamenti brucia calorie

(Di mercoledì 15 aprile 2020) L’allenamento è l’alleato del vivere bene in quarantena, ma lo sarà anche dopo per tornare alla vita normale e per colmare vuoti e disagi emotivi proprio grazie a una carica di endorfine e buonumore. Ai tempi del lockdown, lo sport si è confermato una «medicina» mentale molto importante: lo dimostrano le tante possibilità di allenamento in streaming o via social messe a disposizione da personal trainer, palestre e fitness influencer. Lo sport unisce e offre la possibilità di migliorarsi sempre.