(Di mercoledì 15 aprile 2020)76 potrebbe essere stato un disastro quando; stato lanciato su PC e console nel 2018, ma da allora Bethesda ha cercato di risolvere i numerosi problemi del gioco con aggiornamenti continui e completamente gratuiti. Il nuovo updatesembra il culmine di tutto questo, con l'aggiunta di NPC umani al titolo insieme a una serie di modifiche e miglioramenti. E, fortunatamente per il publisher, ladi76 sembra aver reagitopositivamente al lancio dei nuovi contenuti.La pagina Reddit del gioco; letteralmente invasa di elogi a Bethesda, soprattutto per le nuove interazioni con gli NPC, che permettono ai giocatori di fare alcune scelte di dialogo per modellare la storia. Leggi altro...

Fallout_botITA : [Diamond City è] il più grande castello di carte del Commonwealth... finché non soffia il vento. - Fallout_botITA : Fino a poco tempo fa chiamavano la cella di Diamond City la 'suite di Piper'. - zazoomblog : Fallout 76 è rinato grazie a Wastelanders? La community accoglie molto positivamente il recente aggiornamento -… - Fallout_botITA : Fammi sapere se posso fare qualcosa per aiutare... o se hai bisogno di correggere delle bozze. - ItaliaStartUp_ : Fallout 76: Wastelanders disponibile, già molte le recensioni negative su Steam - -

Ultime Notizie dalla rete : Fallout è

Wastelanders è ora disponibile per Fallout 76. Il pre-load era partito stamattina. Contestualmente al lancio della nuova espansione gratuita, il titolo online di Bethesda Game Studios arriva per la ...Oddio, ma sembra Fallout 4.1 adesso... gli NPC hanno cambiato tutto! Curioso di sapere come prosegue. Per me tecnicamente peró resta lo stesso scandalo del day 1.. con qualche bug fixato. Veramente un ...