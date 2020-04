Confintesa a Mattarella | onorificenza a tutti i sanitari caduti nella lotta al Covid-19

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 aprile 2020)propone al Presidente della Repubblica di nominare Maestri del Lavorogli operatorideceduti a causa del-19. “Il 1° Maggio sarebbe bello vedere che, come avvenuto per i minatori italiani mortitragedia di Marcinelle, anche gli operatorioperanti nei reparti-19, che in queste settimane hanno donato la loro vita per salvare quella di altri italiani, ricevano un riconoscimento, seppure alla memoria, per il loro gesto eroico”. Lo scrive Francesco Prudenzano, Segretario generale diin una lettera inviata al Presidente della Repubblica Sergio. Il segretarfio discrive al Presidente “Chi più di questi moderni Eroi merita tale riconoscimento? – scrive Prudenzano -. Inoltre Le chiedo – continua Prudenzanolettera al ...