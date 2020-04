Benedetta Rossi: le scuse dall’hater dopo gli insulti, lei lo perdona (Di mercoledì 15 aprile 2020) Epilogo con lieto fine nella querelle che ha visto la food blogger Benedetta Rossi rispondere punto su punto agli insulti di un hater che alla fine le ha chiesto scusa. Benedetta Rossi accetta le scuse delll'hater e chiude la questione. La food blogger era stata insultata su Twitter e la sua risposta era diventata subito virale. dopo qualche giorno l'utente le ha chiesto scusa con una email che lei ha pubblicato mettendo una pietra sopra a tutta la querelle. La lotta dei VIP contro gli haters è una battaglia quotidiana, ma difficilmente si vede un leone da tastiera tornare sui suoi passi come è successo con Benedetta Rossi. Vediamo come si è giunti a questo punto. Alcuni giorni fa su Twitter l'utente Luka aveva scritto riferendosi a Benedetta "Non potete ... Leggi su movieplayer Benedetta Rossi | Dopo la mail di scuse è lei a difendere il suo hater

Benedetta Rossi attaccata sui social oggi parla Marco il marito

