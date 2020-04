Benedetta Rossi, il marito-socio: “Contro di lei creato effetto branco, mi ha fatto incaz*are”. Poi l’epilogo inatteso (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Cretina, orrenda, ultra cessa”. Sono solo alcuni degli insulti che la foodblogger Benedetta Rossi, volto da milioni di like con fatto in Casa da Benedetta, si è dovuta sorbire da un hater su Twitter. Pronta la sua risposta, che è diventata virale (e di tendenza su Twitter) nel giro di pochi minuti: “Non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB… Alla faccia del caz*o a me sembra un ritrovo di bulli frustrati… comunque stacce fratè… il cretino sei tu”. Sul social dei cinguettii non si è parlato d’altro per 24 ore. Ebbene, la regina dei fornelli se ne è lavata la mani (per modo di dire), pur condividendo i contenuti del messaggio: “Io non c’entro niente, stavo a dormire ... Leggi su ilfattoquotidiano Benedetta Rossi : pace fatta tra la food blogger e l’hater di Twitter

Benedetta Rossi ringrazia le persone che l'hanno sostenuta dopo le offese ricevute : "Non mi son fatta ferire"

