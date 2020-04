The Steam Game Festival torna quest'estate con tanti nuovi giochi e demo (Di martedì 14 aprile 2020) È stato un anno molto difficile per le tradizionali conferenze dedicate al gaming a causa della pandemia di Coronavirus. Come ormai saprete importanti manifestazioni come il PAX, la GDC e l'E3 sono stati posticipati o annullati. Al loro posto sono nati numerosi eventi completamente digitali, come quello che IGN sta organizzando con diversi publisher, il Summer of Gaming. Al posto della GDC è stato organizzato The Steam Game Festival, che ha fornito un primo sguardo e demo per titoli in arrivo. Ebbene, sembra che Valve e Geoff Keighley stiano cercando di fare un bis per l'estate.Leggi altro... Leggi su eurogamer Fallout 76 : copia gratuita su Steam per chi possiede il gioco su PC tramite il launcher di Bethesda

Tomb Raider - Lara Croft and the Temple of Osiris e Headsnatcher sono ora disponibili gratuitamente su Steam (Di martedì 14 aprile 2020) È stato un anno molto difficile per le tradizionali conferenze dedicate al gaming a causa della pandemia di Coronavirus. Come ormai saprete impormanifestazioni come il PAX, la GDC e l'E3 sono stati posticipati o annullati. Al loro posto sono nati numerosi eventi completamente digitali, come quello che IGN sta organizzando con diversi publisher, il Summer of Gaming. Al posto della GDC è stato organizzato The, che ha fornito un primo sguardo eper titoli in arrivo. Ebbene, sembra che Valve e Geoff Keighley stiano cercando di fare un bis per l'.Leggi altro...

Geoff Keighley ha annunciato che dopo il grande successo dell'edizione primaverile lo Steam Game Festival tornerà anche in estate con una speciale "Summer Edition" in programma dal 9 al 14 giugno.

