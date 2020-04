Lazio: 143 positivi in più (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – -Asl Roma 1: 6 nuovi casi positivi. 2041 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Chi esce dalla sorveglianza domiciliare è tre volte superiore di chi ne entra. Prosegue il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio -Asl Roma 2: 16 nuovi casi positivi. 153 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Il 25% degli operatori sanitari è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. Prosegue la sorveglianza sanitaria su Villa Fulvia e altre RSA -Asl Roma 3: 4 nuovi casi positivi. 2017 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 2 decessi: un uomo di 75 anni e un uomo di 92 anni, entrambi con patologie pregresse. Chi esce dalla sorveglianza domiciliare è tre volte superiore di chi ne entra -Asl Roma 4: 31 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili ai cluster delle case di riposo di Fiano Romano e ... Leggi su romadailynews Lazio - i nuovi contagi sono 143 : ben 64 solo ai Castelli Romani (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – -Asl Roma 1: 6 nuovi casi. 2041 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Chi esce dalla sorveglianza domiciliare è tre volte superiore di chi ne entra. Prosegue il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio -Asl Roma 2: 16 nuovi casi. 153 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Il 25% degli operatori sanitari è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. Prosegue la sorveglianza sanitaria su Villa Fulvia e altre RSA -Asl Roma 3: 4 nuovi casi. 2017 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 2 decessi: un uomo di 75 anni e un uomo di 92 anni, entrambi con patologie pregresse. Chi esce dalla sorveglianza domiciliare è tre volte superiore di chi ne entra -Asl Roma 4: 31 nuovi casidi cui la maggior parte riferibili ai cluster delle case di riposo di Fiano Romano e ...

I beneficiari riceveranno un messaggio o una mail di conferma dell'avvenuto accredito. Lazio, i nuovi contagi sono 143: ben 64 solo ai Castelli Romani Nel Lazio i nuovi contagi di oggi, 14 aprile, ...

I beneficiari riceveranno un messaggio o una mail di conferma dell'avvenuto accredito. Lazio, i nuovi contagi sono 143: ben 64 solo ai Castelli Romani Nel Lazio i nuovi contagi di oggi, 14 aprile, ...

I beneficiari riceveranno un messaggio o una mail di conferma dell'avvenuto accredito. Lazio, i nuovi contagi sono 143: ben 64 solo ai Castelli Romani Nel Lazio i nuovi contagi di oggi, 14 aprile, ...