Il coraggio del senatore Lannutti, che parla dei nipotini di Hitler e poi modifica il post (Di martedì 14 aprile 2020) Dite quello che volete del molto onorevole senatore Elio Lannutti: che ritwitta merda antisemita, che è stato condannato due volte per diffamazione di Bankitalia, che definiva la Gruber maestrina renziana dei Bilderberg ma quando è stato invitato in trasmissione si è ben guardato dal dirglielo in faccia, ma non dite che non ha il coraggio delle sue opinioni. Stamattina, ad esempio, hanno cominciato a fargli notare che definire “nipotini di Hitler” Angela Merkel o più in generale i tedeschi non è caruccio. Ecco il lancio dell’AdnKronos che immortala il momento: “L’offerta della Merkel, Sant’Angela patrona d’Europa? Su la testa: abbiamo subito fin troppo i diktat dei nipotini di Hitler e degli Stati canaglia suoi complici!”, scrive su Facebook il senatore del Movimento 5 Stelle, Elio Lannutti, ... Leggi su nextquotidiano Addio a Piero Visani - protagonista della stagione della Nuova Destra : intellettuale libero e coraggioso

Davvero avete ha il coraggio della scampagnata a Pasqua e Pasquetta? Per festeggiare cosa?

Coronavirus - decisione coraggiosa dell’Iran : si allentano le misure (Di martedì 14 aprile 2020) Dite quello che volete del molto onorevoleElio: che ritwitta merda antisemita, che è stato condannato due volte per diffamazione di Bankitalia, che definiva la Gruber maestrina renziana dei Bilderberg ma quando è stato invitato in trasmissione si è ben guardato dal dirglielo in faccia, ma non dite che non ha ildelle sue opinioni. Stamattina, ad esempio, hanno cominciato a fargli notare che definire “di” Angela Merkel o più in generale i tedeschi non è caruccio. Ecco il lancio dell’AdnKronos che immortala il momento: “L’offerta della Merkel, Sant’Angela patrona d’Europa? Su la testa: abbiamo subito fin troppo i diktat deidie degli Stati canaglia suoi complici!”, scrive su Facebook ildel Movimento 5 Stelle, Elio, ...

borghi_claudio : Per i poveretti che grufolano sulle votazioni del 2012 relative al MES è vero che la Lega fu l'unico partito a vota… - borghi_claudio : @panzieti @Quirinale Si certo, infatti abbiamo preparato mozione di sfiducia per gualtieri, ma la mozione di sfiduc… - Avvenire_Nei : Il Papa: Il Signore ci dia il coraggio che hanno le donne - CarmenCriiss_ : RT @mainellavita: JIMIN TI RENDI CONTO CHE NON TI FAI SENTIRE DA PIÙ DI UN MESE E POI VAI IN LIVE CON NAMJOON E HAI IL CORAGGIO DI PRESENTA… - sghi29 : RT @FrancescoBonif1: “Se io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza vorrei mettermi a vendere sai cosa? La speranza.” Il 14 aprile… -