Grey’s Anatomy 16, il Coronavirus ha evitato una catastrofe e una morte eccellente? (Di martedì 14 aprile 2020) Grey’s Anatomy 16 un personaggio principale doveva morire ed è stato salvato dal Coronavirus? Un personaggio principale di Grey’s Anatomy ha evitato la morte nel finale inizialmente previsto di Grey’s Anatomy e saltato per l’esplosione globale della pandemia da Coronavirus? La voce rimbalza dagli USA e dal sempre informato sui fatti di Grey’s Anatomy, Michael Ausiello con il suo TvLine. Come saprete l’episodio 21 andato in onda lo scorso giovedì negli USA su ABC (e previsto l’11 maggio in Italia su FoxLife) è diventato improvvisamente il finale di stagione, dopo che la produzione degli ultimi 4 episodi è stata sospesa a causa della pandemia da Coronavirus. O meglio è stata cancellata. E in questi 4 episodi persi ci sarebbe dovuto essere un evento catastrofico. Citando una fonte ben informata dei fatti e vicina ... Leggi su dituttounpop Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo fa una rivelazione shock sulle prime stagioni

