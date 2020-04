Formula 1 | Mosley | “Attesa troppo lunga | mancanza di garanzie Meglio fermarsi qui”

(Di martedì 14 aprile 2020) L'ex numero uno della Fia, la Federazione Internazionale dell'Automobile, Maxha tracciato il prossimo futuro della1: "Invece di studiare un piano B, ci si concentri sullo studio di una base finanziaria molto più solida per la prossima stagione". Intanto è in bilico anche il Gp di Francia del prossimo 28 giugno.

L'emergenza sanitaria per coronavirus e il diffondersi di una pandemia che non accenna ad arretrare ha costretto anche il Motomondiale e la Formula 1 a rivedere da capo ogni programma e ... la ...Max Mosley, ex numero uno della Fia, rimane molto perplesso in merito alla partenza della stagione di Formula 1 finora bloccata dall'emergenza Coronavirus. Attesa rischia di peggiorare la situazione ...