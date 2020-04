Anche I Cesaroni tornano in tv per intrattenere il pubblico in quarantena (Di martedì 14 aprile 2020) Torna nel pomeriggio di Mediaset Extra, canale 34 del digitale terrestre, tutti i giorni alle 18.20 una delle fiction più amate di Canale 5: "I Cesaroni". Le vicende della scalmanata famiglia della Garbatella, raccontate in sei stagioni, torneranno in tv per allietare questi giorni di isolamento forzato, e saranno disponibili Anche in streaming su Mediaset Play. Leggi su fanpage (Di martedì 14 aprile 2020) Torna nel pomeriggio di Mediaset Extra, canale 34 del digitale terrestre, tutti i giorni alle 18.20 una delle fiction più amate di Canale 5: "I". Le vicende della scalmanata famiglia della Garbatella, raccontate in sei stagioni, torneranno in tv per allietare questi giorni di isolamento forzato, e saranno disponibiliin streaming su Mediaset Play.

namjyunho : @yoongurtino @JOON4TIC anche mio fratello di 11 anni conosce i cesaroni, EVA SONO LE BASI - tamyyazul : RT @itsmwengo: Allora Piersilvio ti ringrazio per le repliche dei Cesaroni ma ti scongiura manda in onda anche quelle di Elisa di Rivombros… - Anna_992 : RT @jesusinLAX: Su MediasetExtra stanno rimandando ‘Un ciclone in famiglia’ e più tardi iniziano anche ‘I Cesaroni’. Quanto amavo entrambe.… - martina_2917 : RT @jesusinLAX: Su MediasetExtra stanno rimandando ‘Un ciclone in famiglia’ e più tardi iniziano anche ‘I Cesaroni’. Quanto amavo entrambe.… - jesusinLAX : Su MediasetExtra stanno rimandando ‘Un ciclone in famiglia’ e più tardi iniziano anche ‘I Cesaroni’. Quanto amavo e… -