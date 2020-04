Aiutata dai finanzieri a far ripartire l’auto, multata poco dopo dalla Polizia: dottoressa scrive alla Raggi (Di martedì 14 aprile 2020) Un medico specializzando di Roma ha scritto alla Raggi dopo aver ricevuto una multa per violazione del decreto che ritiene ingiusta. Come ogni medico o infermiere che lavora in un ospedale in cui si cerca di salvare vite dal Covid-19, anche Anna D’Angellillo, giovane medico del reparto Malattie Infettive del Gemelli di Roma sta vivendo … L'articolo Aiutata dai finanzieri a far ripartire l’auto, multata poco dopo dalla Polizia: dottoressa scrive alla Raggi NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 14 aprile 2020) Un medico specializzando di Roma ha scritto alla Raggiaver ricevuto una multa per violazione del decreto che ritiene ingiusta. Come ogni medico o infermiere che lavora in un ospedale in cui si cerca di salvare vite dal Covid-19, anche Anna D’Angellillo, giovane medico del reparto Malattie Infettive del Gemelli di Roma sta vivendo … L'articolodaia farl’auto,: dottoressa scrive alla Raggi NewNotizie.it.

Questa, infatti, aveva la batteria a terra e per risolvere il problema è andata da un collega per farsi prestare i cavi. Mentre cercava di caricare la batteria, Anna è stata aiutata da due finanzieri ...

