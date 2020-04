Scuola, Locatelli propone di riaprire a settembre: ma la scelta è del governo (Di lunedì 13 aprile 2020) Scuole chiuse fino a settembre. A proporlo è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, che ieri sera era ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" su Rai2. Il professore ha spiegato che "personalmente in questo momento credo che si possa pensare di posporre l’apertura delle Leggi su iltempo Coronavirus in Italia - Locatelli : "Ritorno a scuola da rinviare a settembre". Liguria vuole riaprire cantieri (Di lunedì 13 aprile 2020) Scuole chiuse fino a. A proporlo è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco, che ieri sera era ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" su Rai2. Il professore ha spiegato che "personalmente in questo momento credo che si possa pensare di posporre l’apertura delle

carlobonini : #Coronavirus in Italia, Locatelli: 'Ritorno a scuola da rinviare a settembre'. Liguria vuole riaprir…… - tempoweb : Scuola, arrivederci a settembre. La proposta di #Locatelli al #governo - fulviodeangeli1 : Coronavirus in Italia, Locatelli: 'Ritorno a scuola da rinviare a settembre'. Liguria vuole riaprir… - Ass_CosaVostra : Coronavirus in Italia, Locatelli: 'Ritorno a scuola da rinviare a settembre'. Liguria vuole riaprire cantieri… - luigicastronuov : RT @scuolainforma: #Scuola chiusa per #Coronavirus, #Locatelli: 'posporre la riapertura al prossimo anno', ecco perché -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Locatelli Coronavirus in Italia, Locatelli: "Ritorno a scuola da rinviare a settembre". Liguria vuole riaprire cantieri la Repubblica In Italia 156.363 casi, di cui 19.899 morti. Conte: “Rinunciare oggi per non perdere ciò che conta”

La decisione finale spetta alla politica ma Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della Sanità, se dovesse scegliere lui una data per la riapertura delle scuole in Italia, ha fatto ...

Scuola, Locatelli propone di riaprire a settembre: ma la scelta è del governo

Scuole chiuse fino a settembre. A proporlo è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, che ieri sera era ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" su Rai2. Il professore ha ...

La decisione finale spetta alla politica ma Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della Sanità, se dovesse scegliere lui una data per la riapertura delle scuole in Italia, ha fatto ...Scuole chiuse fino a settembre. A proporlo è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, che ieri sera era ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" su Rai2. Il professore ha ...