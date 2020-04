Migliori corde per saltare | guida all’acquisto

Leggi su fanpage

(Di lunedì 13 aprile 2020) Tra le attività fisiche per iniziare un allenamento o intervallarlo stando sempre in movimento c'è il salto con la corda. Praticata molto nelle palestre e nell'home fitness, questa attività aiuta la tonificazione e la resistenza muscolare, oltre ad essere un eccellente esercizio per la tenuta cardio-vascolare e respiratoria. Ci sono diversi fattori da tenere in considerazione prima di scegliere una buona corda pere tenersi in forma: vediamo insieme quali sono e quali tipologie fanno al caso di atleti alle prime armi o navigati.