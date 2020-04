Matera Il Circolo La Scaletta ricorda l’artista Lucio Del Pezzo

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 13 aprile 2020) Il presidente Paolo Emilio Stasi e i soci delLadiesprimono cordoglio per la scomparsa del pittore e scultore di origine napoletanaDel, avvenuta ieri a Milano all’età di 86 anni. Di seguito il ricordo del socio fondatore, Michele De Ruggieri legato all’artista da una profonda amicizia. “Del, napoletano di, come ogni tanto si definiva, è morto dopo una vita dedicata all’arte in maniera totale.venne nella nostra città già nel 1953 in occasione di una collettiva organizzata daMarconi e poi tornò nel 1960 per presentare le sue ultime opere alLadi via Lucana. Con Franco Palumbo e con Vincenzo Baldoni rafforzò in maniera forte il legame con il territorio lucano e invece di tornare a Napoli si fermò per qualche anno a. ...