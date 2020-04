I contagi scendono, ma poco. Siamo ancora nella fase uno (Di lunedì 13 aprile 2020) Il numero di vittime del coronavirus supera le ventimila unità, con i 566 morti registrati ieri. E i 3.153 nuovi casi registrati allungano la lista dei contagi fino a sfiorare quota 160mila. Rispetto a domenica, sono aumentate le vittime e diminuiti i nuovi contagi, come ha fatto notare il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli nel quotidiano incontro con la stampa. I tamponi sono stati 36mila, cioè 10mila in meno di domenica e 20mila meno di sabato scorso. CON … Continua L'articolo I contagi scendono, ma poco. Siamo ancora nella fase uno proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Covid-19 - fase calante. Scendono i ricoveri in terapia intensiva e i morti. Ma in contagi sono in risalita

Coronavirus - 610 morti : aumentano i contagi - scendono terapie intensive e ricoveri. Duemila i guariti MAPPA

Coronavirus - diretta Protezione Civile : Scendono a 880 i nuovi contagi (Di lunedì 13 aprile 2020) Il numero di vittime del coronavirus supera le ventimila unità, con i 566 morti registrati ieri. E i 3.153 nuovi casi registrati allungano la lista deifino a sfiorare quota 160mila. Rispetto a domenica, sono aumentate le vittime e diminuiti i nuovi, come ha fatto notare il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli nel quotidiano incontro con la stampa. I tamponi sono stati 36mila, cioè 10mila in meno di domenica e 20mila meno di sabato scorso. CON … Continua L'articolo I, mauno proviene da il manifesto.

giovcusumano : RT @colvieux: A #Milano non scendono i contagi e #Gallera dà la colpa alle persone che non rispetterebbero le regole. Mi spiace, non ci cre… - g_ditanna : RT @colvieux: A #Milano non scendono i contagi e #Gallera dà la colpa alle persone che non rispetterebbero le regole. Mi spiace, non ci cre… - lucia25968868 : RT @colvieux: A #Milano non scendono i contagi e #Gallera dà la colpa alle persone che non rispetterebbero le regole. Mi spiace, non ci cre… - siwel44it : RT @colvieux: A #Milano non scendono i contagi e #Gallera dà la colpa alle persone che non rispetterebbero le regole. Mi spiace, non ci cre… - SalvaCostanzo : RT @colvieux: A #Milano non scendono i contagi e #Gallera dà la colpa alle persone che non rispetterebbero le regole. Mi spiace, non ci cre… -

Ultime Notizie dalla rete : contagi scendono I contagi scendono, ma poco. Siamo ancora nella fase uno Il Manifesto Coronavirus: 17 casi a San Severino. Tutti negativi i tamponi alla casa di riposo

1' di lettura 13/04/2020 - Continuano a scendere i numeri del contagio da Covid-19 nel Comune di San Severino Marche. Restano 17 i casi di pazienti ancora positivi, ma passano da 12 a 9 le persone ...

Francia, lockdown esteso fino all'11 maggio. Macron: da quel giorno riapriranno le scuole

Nel Paese il bilancio delle vittime è tornato nuovamente a scendere - 517 morti in 24 ore - e i nuovi contagi si sono attestati al livello più basso da tre settimane a questa parte. Una tendenza, ...

1' di lettura 13/04/2020 - Continuano a scendere i numeri del contagio da Covid-19 nel Comune di San Severino Marche. Restano 17 i casi di pazienti ancora positivi, ma passano da 12 a 9 le persone ...Nel Paese il bilancio delle vittime è tornato nuovamente a scendere - 517 morti in 24 ore - e i nuovi contagi si sono attestati al livello più basso da tre settimane a questa parte. Una tendenza, ...