Covid-19, la speranza può arrivare dal farmaco anti-diabete (Di lunedì 13 aprile 2020) Andrea Pegoraro Secondo uno studio il virus entra nel nostro corpo attraverso il recettore Dpp4. Che è sensibile ai farmaci anti-diabete Una speranza per curare il coronavirus arriva dal farmaco anti-diabete. Uno studio ha infatti scoperto che il Covid-19 entra nel nostro corpo attraverso il recettore Dpp4. Si tratta di una serratura molecolare presente sulla superficie di tutte le cellule, comprese quelle dei bronchi e del cuore. Ed è lo stesso su cui agiscono molti farmaci anti-diabete. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista diabetes Research and Clinical Practice ed è stata condotta da Gianluca Iacobellis, professore ordinario di Endocrinologia dell'Università di Miami. La ricerca Il medico ha quindi scoperto che esiste un’altra via d’ingresso del virus nell’organismo, ovvero il recettore Dpp4. Come detto, il ... Leggi su ilgiornale Da Pozzuoli un’altra speranza contro il Covid-19 - l’anticorpo monoclonale Eculizumab

Covid - lo studio della speranza : "Il picco? È stato già superato"

