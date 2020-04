Campania rafforza ribasso ma numero morti ancora alto

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 13 aprile 2020) 13 aprile – Continuano inle tendenze al. I ‘nuovi positivi’ calano dagli 87 dell’11 aprile ai 66 della Domenica di Pasqua – seppure su una base di 1.322 tamponi di giornata, rispetto ai 1.667 del sabato – attestando ilassoluto dei contagiati a 3.670. Il valore dei nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati scende al 5%, minimo del mese come il valore dei positivi totali rispetto ai tamponi totali effettuati nell’intero periodo, attestato al 10%, mai così basso. Il valore dei ricoverati in terapia intensiva calcolato sultotale dei contagiati si attesta al 2.2%, il migliore di aprile. Stabile, invece, il rapporto tra ilassoluto dei decessi e quello totale dei positivi, fermo al 6.6%, una costante di aprile in quanto già registrato il 4 e l’11 del mese. Il bollettino è ...