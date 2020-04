Aria | terra e mare | Salerno sotto assedio contro le fughe di Pasquetta

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minuto– Elicotteri delle forze dell'ordine, droni, moto d'acqua e motovedette assieme a numerose pattuglie in strada per sorvegliare l'intero territorio della città di, perllare che nessuno "sgarri" alle regole anti-coronavirus in questa giornata diapparenei punti strategici a partire da Piazza della concordia ma anche in quartieri più periferici come torrione e Pastena.: Le forze dell'ordine non hanno escluso nessuna via di accesso e possibile territorio di tentazione per la fuga dei salernitani in questa. Al momento non sembrano registrarsi grandi disagi.