Romina Power imita la Lecciso? Gli indizi via social

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 12 aprile 2020) Il triangolo tra Al Bano, Loredanaappare ben lungi dall’essere archiviato. La, tra l’altro, è da poco rientrata a Cellino ed ha, per questo, scatenato la reazione dellache, su Instagram, aveva postato una foto in cui è chiara la felicità con Al Bano. Dagli ultimi, però, pare chestiando proprio la. In cosa? E perché? Vediamolo., il ritorno a Cellino Nelle ultime settimane abbiamo visto siache Al Bano impegnati con il serale di Amici di Maria De Filipp. Concluso il programma, però, il cantante è tornato alla sua tenuta di Cellino San Marco dove, all’interno della villa, vive insieme a Loredana. Decisione che, poi, è stata presa anche dache è tornata, quindi, in Puglia. Questa scelta non ...