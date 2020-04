(Di domenica 12 aprile 2020) «Dietro al coronavirus c’è ildell’uomo sulla natura che ha finito per non rispettare più nemmeno i vincoli posti dal. L’aveva sottolineato tempo fa Papa Francesco nell’Enciclica “Laudato Sì”, lo dice adesso il ministro dell’ambiente tedesco: se non avremo attenzione all’ecosistema e al microambiente, e finché metteremo sempre gli interessi della nostra specie al centro di tutto le epidemie non si fermeranno».

webecodibergamo : Remuzzi: il primato dell’uomo? «Si è perso il buon senso» -

Ultime Notizie dalla rete : Remuzzi primato

L'Eco di Bergamo

«Dietro al coronavirus c’è il primato dell’uomo sulla natura che ha finito per non rispettare più nemmeno ... e finché metteremo sempre gli interessi della nostra specie al centro di tutto le epidemie ...Su Rete 4 ‘Fuori dal Coro’, ha avuto 1,247 milioni e il 5% andando in onda tra le 21.25 e le 24.44.. In access, tra i programmi giornalistici, è stata vincente La7, con una prestazione da record e in ...