Oscurata la possibilità di poter immaginare il futuro | non ci resta che ricordare il

Leggi su linkiesta

(Di domenica 12 aprile 2020) Il presente, oggi, è un concetto sfuggente, e tuttavia non ci rimane che esso, l’indiscutibile qui e ora. Oggi siamo i nostri bisogni immediati, il tirare a campare, bene o male, ma pur sempre tirare. Non siamo più contemporanei, perché sembra impossibile esserlo. Contemporanei a cosa, se il tempo non esiste più? E sarebbe una gran novità, la prima generazione che non riesce a essere contemporanea a sé stessa. Il presente non c’è; non riusciamo a intravederne che la cornice – la finestra, accesso perfetto all’assenza del mondo. Non si parla del presente da decifrare, interpretare, capire. Sono proprio i tratti della quotidianità a sfuggirci. Il desiderio di quello che c’è fuori dalla finestra è vacuo. Non c’è niente fuori dalla finestra, se si eccettuano i nostri ricordi. E ...