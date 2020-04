Mika in quarantena ad Atene/ "Mia madre ha avuto il Coronavirus, ora sta meglio" (Di domenica 12 aprile 2020) Mika ospite in collegamento a Domenica In con Mara Venier parla della madre e del padre entrambi contagiati dal Coronavirus: "ora stanno meglio, ma..." Leggi su ilsussidiario (Di domenica 12 aprile 2020)ospite in collegamento a Domenica In con Mara Venier parla dellae del padre entrambi contagiati dal: "ora stanno, ma..."

scatmancro : Vi ricordo che Mika,essendo milionario,non avverte il peso della quarantena come l'avvertiamo noi,che non siamo milionari. #domenicain - johnlockfanatic : Indovinate chi è scoppiata a piangere vedendo Mika a #DomenicaIn poiché hanno fatto vedere dei video di concerti e… - opera_singer_ : RT @eyesintheclouds: Mika che ammette di star esagerando col vino in quarantena sono io che ogni sera sono brilla dopo uno spritz fatto in… - rrtvln : #Mika ti mandiamo una tastiera dall’Italia? @mikasounds ??#domenicaIn #buonapasqua2020 #CoronaVirusItalia #quarantena - 26141229 : RT @eyesintheclouds: Mika che ammette di star esagerando col vino in quarantena sono io che ogni sera sono brilla dopo uno spritz fatto in… -

Ultime Notizie dalla rete : Mika quarantena Mika in quarantena ad Atene/ 'Mia madre ha avuto il Coronavirus, ora sta meglio' Il Sussidiario.net Mika in quarantena ad Atene/ “Mia madre ha avuto il Coronavirus, ora sta meglio”

Mika ospite in collegamento a Domenica In con Mara Venier parla della madre e del ... Il cantante di “Grace Kelly” si trova in quarantena in un appartamento di Atene da circa 4, 5 settimane ed è ...

Domenica In speciale Pasqua, ospiti e anteprima della puntata

Protagonisti della puntata saranno tanti amici e ospiti in collegamento dalle loro case: Mika ospite in apertura racconterà questo suo periodo di quarantena; Gina Lollobrigida racconterà la sua ...

Mika ospite in collegamento a Domenica In con Mara Venier parla della madre e del ... Il cantante di “Grace Kelly” si trova in quarantena in un appartamento di Atene da circa 4, 5 settimane ed è ...Protagonisti della puntata saranno tanti amici e ospiti in collegamento dalle loro case: Mika ospite in apertura racconterà questo suo periodo di quarantena; Gina Lollobrigida racconterà la sua ...