Juventus | Sarri aspetta Ronaldo per guidare la squadra nella volata finale

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 aprile 2020) Laè pronta a ripartire, forte di un’organizzazione svizzera anticrisi, e le motivazioni di un gruppo più affamato che mai La Juve si è interrotta sul più bello: dopo aver dominato lo scontro diretto contro l’Inter e prima di avere la possibilità di ribaltare la sconfitta in Champions con il Lione. E’ ancora tutto alla portata di– che evidentemente a meno di imprevisti si è guadagnato la riconferma anche per la prossima stagione – e di una Juve che viaggia ancora su tre fronti, ancora in corsa su tutti gli obiettivi stagionali. Nonostante le critiche e qualche sconfitta di troppo (Napoli e Lione, giusto per citare le ultime), i bianconeri sembravano aver trovato un assetto stabile, quel 4-3-3 che aveva fatto le fortune dial Napoli. La classifica sorride, così come i due scontri dentro ...