Bari quartiere Libertà, picchia selvaggiamente la sua compagna per strada, individuato l'autore è un pregiudicato di 45 anni

Nell'ultime ore è circolato in diverse bacheche di Facebook un video di una violentissima aggressione a una ragazza di un uomo. Abbiamo ritenuto di non pubblicare il video troppo cruento. E', però, di poche ore fa la notizia però che l'autore del vile gesto è stato identificato dalle forze dell'ordine. Si tratta di un uomo di 45 anni, come riportato da "la gazzetta" già agli arresti domiciliari e sottoposto agli obblighi di dimora. Il video dell'aggressione è stato girato con un cellulare ed è diventato virale sui social. La ragazza picchiata selvaggiamente, con pugni e calci in faccia, ha 23 anni. E' la convivente del 45 enne autore della brutale aggressione. La ragazza a detto che non ha intenzione di querelare l'uomo e che l'accaduto si è ...

Nell’ultime ore è circolato in diverse bacheche di Facebook un video di una violentissima aggressione a una ragazza di un uomo. Abbiamo ritenuto di non pubblicare il video troppo cruento. E’, però, di ...

Bari, picchia la compagna in strada e il video fa il giro del web: individuato responsabile

L'uomo, un pregiudicato classe '75, avrebbe agito per motivi di gelosia. La vittima ha rifiutato categoricamente di querelarlo ...

L'uomo, un pregiudicato classe '75, avrebbe agito per motivi di gelosia. La vittima ha rifiutato categoricamente di querelarlo ...