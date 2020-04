Sossio Aruta leone da tastiera | L’attacco sul web dopo il GF Vip (Di sabato 11 aprile 2020) Il terzo classificato del Grande Fratello Vip Sossio Aruta continua a dimostrarsi un leone ma questa volta da tastiera. Fuori dal Grande Fratello Vip Sossio Aruta, il leone della casa di Cinecittà, non molla la sua preda e sfodera un attacco sui social: “Sei un essere meschino”. Pesanti attacchi di Sossio Aruta che continua ad … L'articolo Sossio Aruta leone da tastiera L’attacco sul web dopo il GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Sossio Aruta tuona su Instagram contro Teresanna e Zequila : “Mi fai pena” poi la parodia (VIDEO)

Sossio Aruta è ‘nero’. L’attacco dopo il GF Vip è una vera bomba

GF Vip - Sossio Aruta contro Zequila : “Essere meschino e senza cuore” (Di sabato 11 aprile 2020) Il terzo classificato del Grande Fratello Vipcontinua a dimostrarsi unma questa volta da. Fuori dal Grande Fratello Vip, ildella casa di Cinecittà, non molla la sua preda e sfodera un attacco sui social: “Sei un essere meschino”. Pesanti attacchi diche continua ad … L'articolodaL’attacco sul webil GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

Noovyis : (Sossio Aruta è ‘nero’. L’attacco dopo il GF Vip è una vera bomba) Playhitmusic - - KontroKulturaa : Sossio Aruta tuona su Instagram contro Teresanna e Zequila: 'Mi fai pena' poi la parodia (VIDEO) - - sonoancoraequi : Parlare di me in terza persona trasformazione in Sossio Aruta completata - elebenny98 : RT @anyonesoty: Le followers straniere di Andrea Denver che alle 18 andranno in overdose di trash vedendo per la prima volta il re leone So… - blogtivvu : ?Sossio Aruta all'attacco dopo il GF Vip: nel mirino (ancora una volta) Antonio Zequila, Licia Nunez e Teresanna Pu… -