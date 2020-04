Muore a 37 anni Alessia Ferrante, influencer e figlia di un ex calciatore: fatale per lei un intervento estetico (Di sabato 11 aprile 2020) Tragedia a Bisceglie, in provincia di Bari. La figlia di Renzo Ferrante, ex calciatore con due campionati all’attivo in Serie A con la maglia dell’Avellino, è morta ieri pomeriggio – a soli 37 anni. La donna, Alessia, era un personaggio discretamente noto nella sua cittadina e sul web, con oltre 107mila follower. fatale un intervento di chirurgia plastica cui si stava sottoponendo presso un poliambulatorio privato di Monopoli: secondo quanto riportato da diversi quotidiani, la donna (che sul suo profilo Instagram sponsorizzava un altro profilo dedicato a ‘Chirurgia Plastica – Medicina estetica e Laser’) sarebbe andata in arresto cardiaco subito dopo la somministrazione dell’anestesia. Visualizza questo post su Instagram In un mondo di vipere, noi abbiamo trovato L’antidoto: coalizione e ... Leggi su nonsolo.tv Influencer muore durante un intervento di chirurgia estetica : Alessia aveva 37 anni

