Flavio Briatore | 70 anni in famiglia e una vita a tutto gas

(Di sabato 11 aprile 2020) Da ragazzino, nella provincia di Cuneo, lo chiamavo il «tribula», che in dialetto piemontese identifica una persona turbolenta, mai quieta, capace di superare gli ostacoli grazie al suo temperamento. Profilo quasi perfetto di Flavio Briatore, che infatti – ancora giovanotto – mise il suo storico nomignolo sull’insegna del suo primo ristorante. Prima di scappare, appunto, da quelle montagne che – per sua stessa ammissione – «ha sempre sentito strette».

Elettra Lamborghini, in quarantena come tutti noi a causa delle restrizioni in atto per contrastare il coronavirus, lancia un appello ai suoi follower attraverso Instagram: "Ho amici che stanno morend ...Imprenditore di successo, ma anche grande dirigente sportivo. Dici Flavio Briatore e pensi a Michael Schumacher e Fernando Alonso, due fenomeni del volante lanciati e poi consacrati sotto l’ala protet ...