Coronavirus | il Viminale ai prefetti | stop alle gite a Pasqua e Pasquetta

Leggi su studiocataldi

(Di sabato 11 aprile 2020) di Gabriella Lax –, ildice. E per farlo indirizza una circolare ai, in cui li invita ad un serrato controllo del territorio in occasione delle festivitàli.e controlli, i numeri del, controlli serrati Divieto di spostamenti anche all'interno dello stesso comunee controlli, i numeri delTorna su Da ieri, la circolare indirizzata aidal capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, invita ad un controllo capillare del territorio in occasione delle festivitàli. Le Forze di polizia dovranno vigilare per il rispetto dei divieti di spostamento. Guardando ai dati sui controlli effettuati nel Paese: giovedì 9 aprile, sono state controllate 295.554 persone e...