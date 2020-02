Selvaggia Lucarelli affossa Francesca Sofia Novello: “Senza senso” (Di martedì 11 febbraio 2020) Selvaggia Lucarelli condanna la partecipazione di Francesca Sofia Novello a Sanremo 2020 Quando deve dire qualcosa, Selvaggia Lucarelli non va mai troppo per il sottile. E così fa pure nei confronti di Francesca Sofia Novello, una delle 10 co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020 finita suo malgrado subito al centro dell’attenzione per quell’infelice uscita dello stare un passo indietro del direttore artistico Amadeus. Nelle pagelle pubblicate su TPI, la blogger fa una premessa. Se la Novello osa dire che viene criticata perché sessisti o le donne sono le peggiori amiche delle donne e amenità simili, la querela in sede civile e penale e si rivolge alla corte europea dei diritti dell’uomo. Non ne può davvero più di donne scaltre, le quali puntano il dito contro chi osa criticarle, descritte come nemiche, invidiose, bulle, sessiste e antisolidali. Presenza priva di senso Dopodiché ... kontrokultura

trash_italiano : #DomenicaIn, una signora del pubblico scatena il trash per attaccare Selvaggia Lucarelli - trash_italiano : Elettra Lamborghini dà buca a #DomenicaIn per via di Selvaggia Lucarelli - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… -