Sampdoria, Ramirez vede il rinnovo: i dettagli (Di martedì 11 febbraio 2020) La Sampdoria studia il rinnovo di Ramirez: il trequartista uruguaiano potrebbe firmare fino al 2023. I dettagli La Sampdoria pianifica il futuro di Gaston Ramirez, autore di una pregevole doppietta che ha permesso ai blucerchiati di rimontare e strappare tre punti importanti nella trasferta di Torino. LEGGI QUI TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SULLA Sampdoria Il trequartista uruguaiano, il cui contratto scadrà nel 2021, potrebbe prolungare il rapporto con il club blucerchiato per altri due anni. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

sampdoria : ? | #TorinoSamp 1-3 La vittoria che ci voleva. Che bel sabato sera con #Ramírez e #Quagliarella. - lubacicce : RT @clubdoria46: Sampdoria: rinnovo di contratto in arrivo per Ramirez... - clubdoria46 : Sampdoria: rinnovo di contratto in arrivo per Ramirez... -