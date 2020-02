Riki accusato per un commento omofobo sui social dopo una critica per la sua canzone: nessuna risposta dal cantante (Di martedì 11 febbraio 2020) Nelle ultime ore è scoppiato il “caso Riki” se ne sta parlando molto di più sui social che sui portali di informazione ( e zero sui giornali che sono sempre meno attenti a quello che succede sul web). I fatti sono i seguenti: viene pubblicato un articolo su All Music Italia con dei commenti alle canzoni di Sanremo e tra questi ci sono anche quelli rivolti al brano che Riki ha portato al Festival. L’articolo viene diffuso anche sui social e in particolare sul profilo Instagram della persona che ha scritto l’articolo in questione. Parliamo di Davide Misiano. Dal profilo di Riki parte un commento davvero inqualificabile ( bisognerà poi comprendere se è stato realmente lui a postarlo ma chiaramente essendo il suo di profilo ne è comunque responsabile). Un bruttissimo commento omofobo. L’articolo con la vicenda al completo fa il giro dei social, come anche il ... ultimenotizieflash

