Più scienziate più progresso (Di martedì 11 febbraio 2020) L’11 febbraio si celebra la Giornata Internazionale delle donne nella scienza, patrocinata dalle Nazioni Unite attraverso le sue due articolazioni dell’Unesco e di Un Women, l’ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile.Le complementarietà della solidarietà creativaÈ una iniziativa molto importante, supportata quest’anno da 89 paesi, che a mio avviso deve sempre avere sullo sfondo la dichiarazione universale dei diritti umani (Onu, 1948) e, con riferimento al XXI secolo, sia i “Millennium Development Goals” (MDG, 2000) sia i “Sustainable Development Goals (SDG, 2015) sempre dell’Onu. E anche, in Europa, la Carta dei diritti umani della Unione Europea (varata in successivi adattamenti 2000, 2007, 2009). Richiami indispensabili per ricordare che lo sviluppo umano di donne e ... huffingtonpost

