La vita psichica del bambino inizia dal concepimento (Di martedì 11 febbraio 2020) 1. Parlategli tanto e spesso2. Ascoltatevi3. Vivete con consapevolezza4. Chiedete aiutoQuando si parla di vita psichica dei bambini, tutti hanno in mente quel periodo che va dalla nascita in poi. Pensate a quei genitori che fantasticano su come sarà lui/lei o che riflettono su eventuali stili educativi da adottare o ancora che pensano a questioni pratiche come le modalità di gestione della vita lavorativa. Insomma pensieri, propositi e volontà sono nella mente del genitore fin dalla gravidanza ma… sono tutti riferiti al periodo post partum. In realtà, mentre si aspetta la nascita del proprio bambino, la sua vita psichica è già iniziata e i neo genitori possono già fare molto. In primis si può porre attenzione alla nostra e alla sua vita fin dal concepimento. Avete scoperto di aspettare un bimbo e da quel momento la vostra vita è cambiata. Voi mamme passerete diverse fasi in cui talvolta ... vanityfair

daseinsollen : ma una vita psichica tranquilla come gli altri no? - FChiusaroli : RT @Luigi695: 'Nella vita psichica vi è assai minore libertà e arbitrarietà di quanto in genere si creda; e forse anzi non ve n’è affatto.'… - Luigi695 : 'Nella vita psichica vi è assai minore libertà e arbitrarietà di quanto in genere si creda; e forse anzi non ve n’è… -