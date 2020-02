La vita in diretta parla di Morgan, ma non cita la D'Urso: "Bugo era a Domenica In, lui da un'altra parte" (Di martedì 11 febbraio 2020) Barbara D’Urso c’è, ma non si nomina. Se a Domenica In Barbara la conduttrice era stata citata con tanto di frecciata ironica di Mara Venier, lo stesso non può dirsi de La vita in diretta.Lunedì pomeriggio su Raiuno si parlava dell’ormai celebre lite tra Morgan e Bugo, ma Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno abilmente evitato ogni riferimento a Live-Non è la d’Urso.La vita in diretta parla di Morgan, ma non cita la D'Urso: "Bugo era a Domenica In, lui da un'altra parte" pubblicato su TVBlog.it 11 febbraio 2020 04:34. blogo

