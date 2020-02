La potentissima CPU di AMD Threadripper 3990X riesce a far girare Crysis senza GPU (Di martedì 11 febbraio 2020) La scorsa settimana è stata lanciata la nuova potentissima CPU di AMD: il Threadripper 3990X a 64 core. Questa CPU è così potente che può far girare Crysis, senza nessuna GPU richiesta.Prima ancora di entrare nei dettagli di questa storia, vale la pena sottolineare che il Threadripper 3900X è un kit non progettato per i videogiochi. In realtà, questo è una CPU che verrà utilizzata per compiti di elaborazione enormi e difficili all'interno delle aziende e ha un prezzo di quasi $ 4000.Questo, però, non significa che non sia divertente vedere cosa può fare nel mondo dei videogiochi, ed è esattamente quello che YouTuber Linus Tech Tips ha fatto, con il classico test: eseguire Crysis.Leggi altro... eurogamer

