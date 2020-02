Il dolore e la speranza della moglie di Kobe Bryant: “Koko ha i suoi occhi” (Di martedì 11 febbraio 2020) Vanessa Laine Bryant è una donna che sta vivendo il più grande dei dolori. La ex modella e imprenditrice ha infatti perso tragicamente il marito Kobe Bryant, stella del basket, e la figlia Gianna Maria-Onore, morti in un incidente in elicottero lo scorso 26 gennaio. La donna, che ha sposato Kobe Bryant nel 2001 e che ha avuto da lui quattro figlie, ha recentemente condiviso sul suo profilo Instagram un video – che ha totalizzato in poche ore quasi 10 milioni di visualizzazioni – in cui la protagonista è la piccola di casa. Capri, nata nel giugno 2019, viene ripresa dalla mamma mentre, con l’aiuto di una donna che sembra Sharia Bryant (una delle sorelle di Kobe), prova ad alzarsi in piedi per la prima volta. La piccola, una volta raggiunto l’importante traguardo, ride felice in direzione della mamma, che le fa i complimenti mentre riprende la tenerissima scena. La ... dilei

