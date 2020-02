GF VIP, Serena contro Pago: “Ti farò del male” (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo il già duro confronto in diretta tv durante la puntata del Gf Vip del 10 febbraio 2020, Serena Enardu e Pago hanno continuato a discutere anche nel cuore della notte. L’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato emergere tutta la delusione che sta provando verso il suo uomo, dal quale dice di non sentirsi appoggiata. “Ho fatto un sacco di errori, ma non riesco a stare con un’altra persona. Ti farò sempre del male”, ha quindi sbottato la sarda, la cui reazione dopo l’ingresso del fratello di Pago è stata decisamente scioccante. GF VIP: scontro tra Pago e Serena Il motivo della lite tra i due sono stati per la precisione i like che la donna ha lasciato sotto alle foto su Instagram del tentatore Alessandro. Così, dopo il risentimento di Pago, si sono confrontati dapprima in sala sotto gli occhi attoniti dei telespettatori, per poi continuare il discorso in giardino, ... notizie

