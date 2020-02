Coronavirus, caso sospetto a Formia: test in corso allo Spallanzani (Di martedì 11 febbraio 2020) Nuovo caso sospetto di Coronavirus in Italia, questa volta a Formia (comune in provincia di Latina). Si tratterebbe di un paziente cinese che ha manifestato i primi sintomi dell’infezione e che è quindi stato trasferito all’ospedale Spallanzani di Roma per i dovuti accertamenti. Coronavirus a Formia L’uomo, originario di Shangai ma residente in Italia, si era recato nella sua città natale per poi fare ritorno nel Belpaese verso la fine di gennaio 2020. A distanza di quasi due settimane ha iniziato ad accusare febbre e tosse, motivo per cui ha chiamato i sanitari del 118. Il fatto che provenisse dalla Cina ha fatto scattare il piano di prevenzione previsto e gli operatori l’hanno accompagnato all’Istituto Spallanzani. Qui i medici hanno già effettuato i test per verificare se si tratti di una semplice influenza oppure del virus n-CoV proveniente dalla Cina. ... notizie

