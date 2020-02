Bolzano, scomparsa Ilaria: era ospite a casa di un amico (Di martedì 11 febbraio 2020) È scomparsa Ilaria Matteucci, la donna si era trasferita da Gubbio per iniziare un nuovo lavoro a Bolzano. 24 ore fa è scomparsa. La 57enne è sparita ieri da Vadena dove era ospite a casa di un amico. Sono partite le ricerche per ritrovare Ilaria Matteucci scomparsa da 24 ore, si cercano nei corsi d’acqua nelle campagne intorno a Vadena. Sul posto sono arrivati i sommozzatori e le unità cinofile che stanno supportando le ricerche dei Carabinieri. Chiunque abbia visto Ilaria è stato invitato a contattare le forze dell’ordine. La donna è sparita ieri da Vadena in provincia di Bolzano dove era andata a trovare un amico. È originaria di Bolzano ma residente da molti anni a Gubbio. Da qualche giorno era ospite a casa di un suo amico. Ma in questi giorni si sarebbe dovuta trasferire in ... bigodino

zazoomnews : Bolzano allarme per la scomparsa di Ilaria Matteucci: era ospite a casa di un amico - #Bolzano #allarme #scomparsa… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Mobilitazione in Bassa Atesina alla ricerca di una donna scomparsa. @TgrAltoAdige @RaiNews #ioseguoTGr - serge_mucci : RT @TgrAltoAdige: Mobilitazione in Bassa Atesina alla ricerca di una donna scomparsa. @TgrAltoAdige @RaiNews #ioseguoTGr -